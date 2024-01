Estão abertas inscrições para aulas de tênis e beach tennis na Orla de Ananindeua; detalhes

Estão abertas as inscrições para aulas de tênis e beach tennis na Orla de Ananindeua. O projeto, chamado de Raquetes do Futuro, é destinado a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. As atividades têm início no dia 8 de janeiro, na próxima segunda-feira.

De acordo com a Prefeitura de Ananindeua, realizadora do projeto, para participar das atividades é necessário que a criança ou o adolescente esteja matriculado em uma instituição de ensino público, ou privado. As inscrições podem ser feitas na própria orla.

O professor Kiko Caetano, um dos responsáveis pela iniciativa, explica como vão funcionar as aulas.

"O tênis e beach tennis são esportes de raquetes, e a prefeitura, em parceria com a Academia Set Point, está disponibilizando materiais para que a população jogue. Convidamos a todos os interessados a participarem e desfrutarem dessa oportunidade", enfatiza o atleta. Alex Melul, secretário da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), destaca que o projeto esportivo Raquetes do Futuro é o terceiro realizado pela Prefeitura de Ananindeua, promovendo o bem-estar físico e mental da população.

"É uma iniciativa na qual as crianças têm a oportunidade de conhecer um novo esporte. A SELJ, anualmente, realiza o 'Bom de Bola, Bom de Escola', 'Cidade Saúde' e agora o 'Raquetes do Futuro'", afirma Alex.

SERVIÇO:

Inscrições abertas para aulas do projeto “Raquetes do Futuro”

Local: Orla de Ananindeua

Horário: 8h às 12h // 14h às 18h

Endereço: R. Santa Fé, 22b - Icuí-Guajará, Ananindeua - PA, 67125-384



Local das aulas: Orla de Ananindeua



Documentação Necessária (cópia):

Comprovante da escola

Boletim

Identidade do aluno e do responsável

Comprovante de residência



Número de vagas:

Tênis: 24 por turma

Beach Tennis: 12 por turma