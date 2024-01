Alcaraz e Swiatek estreiam com vitória no Aberto da Austrália

Na madrugada desta terça-feira (16) os trabalhos seguiram fortes para o terceiro dia de Australian Open e nele tiveram estreias de grandes personagens, como Alcaraz e Rybakina, e outros jogos para fechar primeira rodada da chave feminina e masculina, além dos primeiros jogos nas chaves de duplas femininas e masculinas, com vitórias de Bia Haddad e Rafa Matos.

Depois de uma lesão na perna direita que o tirou do Australian Open de 2023, Alcaraz voltou para terras australianas e no duelo contra o francês Richard Gasquet venceu por 7/6, 6/1 e 6/2. O espanhol sofreu no primeiro set, mas depois conseguiu encaminhar uma boa vitória e segue focado no seu objetivo que depende apenas de si: voltar ao posto de número 1.

No segundo e terceiro set, Alcaraz disparou e deixou a situação muito complicada para o francês de 37 anos que fezum primeiro set duro, mas na sequência não teve força para seguir o bom duelo contra o fenômeno que é o jovem espanhol. Carlos Alcaraz agora se prepara para enfrentar um oponente um pouco cascudo o italiano Lorenzo Sonego, número 46 do mundo, que venceu um jogo nervoso contra o britânico Dan Evans (#38) por 4/6, 7/6(8), 6/2 e 7/6(4).

Também avançaram à segunda rodada os seguintes cabeças de chave: o alemão Alexander Zverev (6º), o dinamarquês Holger Rune (8º), o norueguês Casper Ruud (11º), o americano Tommy Paul (14º), o búlgaro Grigor Dimitrov (13º), o britânico Cameron Norrie (19º), o holandês Tallon Griekspoor (28º) e o checo Jiri Lehecka (32º). Já o casaque Alexander Bublik (31º) se despediu de forma precoce.

Feminino

Número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek também precisou suar para avançar na primeira rodada. Ela superou a americana Sofia Kenin, campeã do Aberto da Austrália em 2020, por 7/6 (7/2) e 6/2. Sua próxima adversária será outra tenista dos Estados Unidos: Danielle Collins. Ela avançou ao derrubar a alemã Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo, por 6/2, 3/6 e 6/1.

Campeãs do US Open, a americana Sloane Stephens e a britânica Emma Raducanu também passaram pela estreia. A primeira derrotou a local Olivia Gadecki por 6/3 e 6/1. Raducanu passou pela americana Shelby Rogers por 6/3 e 6/2.

Entre as cabeças de chave, avançaram a casaque Elena Rybakina (3ª), a letã Jelena Ostapenko (11ª), a chinesa Zheng Qinwen (12ª), a russa Daria Kasatkina (14ª), a belarussa Victoria Azarenka (18ª) e a americana Emma Navarro (27ª). A romena Sorana Cirstea (22ª) e a chinesa Zhu Lin (29ª) deixaram o torneio logo na rodada de abertura.