Bia Haddad vence disputa de quase 4 horas nas oitavas do WTA 500 de Abu Dhabi

Bia Haddad está nas quartas de final do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, após disputar a partida de tênis mais longa do ano nesta quarta-feira (7). A brasileira número 13 do mundo sobreviveu ao confronto de 3h42 minutos contra a polonesa Magda Linette, 37° colocada e semifinalista do Australian Open do ano passado, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (7/1) e 6/1.

Esta foi a segunda disputa de Haddad contra Linette e, ainda, a segunda vitória da brasileira, que agora coleciona 100 vitórias no WTA. “Às vezes, não é fácil administrar as emoções no tênis. No tie-break do segundo set, eu estava frustrada, e isso me custou ter que jogar outro set. Mas uma qualidade minha é que nunca desisto e tento sempre mais uma vez”, disse após a partida.

Agora, Haddad volta às quadras para as quartas de final das duplas femininas, dessa vez ao lado de Luisa Estefani. As brasileiras enfrentam as americanas Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide nesta quinta-feira (8), a partir de 7h15 (horário de Brasília).

Na sexta-feira (9), a paulistana disputa as quartas de final, ainda não definido, contra a tunisiana Ons Jabeur, sexta do mundo e segunda favorita, ou a britânica Emma Raducanu, 296ª e campeã do US Open de 2021.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)