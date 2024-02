Olimpíadas de Paris 2024: quantidade estimada de público cai para 300 mil

O Governo da França estima que cerca de 300 mil pessoas estarão presentes na cerimônia de abertura das Olimpíadas 2024. O número é metade do previsto em maio de 2023, de 600 mil pessoas. As informações foram compartilhadas por Gérald Darmanin, ministro do Interior francês, nesta quarta-feira, 31.

VEJA MAIS

A cerimônia de abertura será no Rio Sena, em um desfile de seis quilômetros, no dia 26 de julho. A França está em alerta máximo de terrorismo, o que eleva as preocupações com a segurança na celebração.

Cerca de 300 mil pessoas são esperadas na cerimônia de abertura (Divulgação / Paris 2024)

No total, o ministro estima pouco mais de 320 mil espectadores. “A ideia é que haja 100.000 pessoas nos cais inferiores (com ingressos pagos) e mais de 220.000 pessoas nos cais superiores (com ingressos gratuitos)”, falou à televisão francesa. Em maio de 2023, Darmanin disse que a expectativa era de até 600 mil pessoas na cerimônia.

VEJA MAIS

Apesar da afirmação do ministro, os organizadores da Paris 2024 falam que não é um número definitivo. “Tal como o governo francês indicou, a decisão final sobre a dimensão do público será tomada no final do processo de consulta, na primavera de 2024”, declaram em nota enviada à Reuters.

Cerimônia de abertura percorrerá seis quilômetros do Rio Sena (Divulgação / Paris 2024)

A organização ressalta que Darmanin está na melhor posição para decidir sobre a segurança do país e o Estado é responsável por acolher o público. “A Paris 2024 está trabalhando há vários meses em estreita colaboração com as autoridades públicas para calibrar a capacidade, para a qual estamos levando em conta muitos parâmetros. As consultas ainda estão ocorrendo, sob a autoridade do chefe da polícia”, falam.

As Olimpíadas de Paris 2024 ocorrem entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)