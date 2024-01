De virada, Seleção Brasileira vence Equador e avança no Torneio Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira sub-23 deu mais um passo importante rumo a Paris. Os meninos do Brasil venceram de virada o Equador por 2 a 1 na última segunda-feira (29), no Torneio Pré-Olímpico.

Com o resultado, o Brasil já se garantiu na segunda fase da disputa. No quadrangular, as seleções se enfrentam em formato de pontos corridos e as duas melhores equipes conquistam o passaporte para as Olimpíadas de Paris 2024.

VEJA MAIS

Os gols brasileiros foram marcados por Marlon Gomes e Gabriel Pirani, só no segundo tempo. A primeira etapa da partida foi pouco movimentada e a decisão ficou para a última parte do jogo.

Mesmo com o Equador saindo na frente, com o gol marcado aos 13 minutos do segundo tempo, os brasileiros não deixaram de reagir e empataram o jogo aos 19 minutos, com Marlon.

Perto dos 30 minutos, Gabriel Pirani fez o segundo do Brasil e selou a vitória brasileira.

Com o resultado, o Brasil ultrapassou o Equador e está na liderança do grupo A, com 9 pontos, garantindo, assim, a vaga na segunda fase, mesmo faltando uma rodada para o fim da primeira etapa do Torneio.

O próximo jogo da Seleção Brasileira é na quinta-feira (1°), contra a Venezuela, às 20h, no Estádio Nacional Brígido Iriarte.