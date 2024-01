Endrick marca e Brasil vence a Bolívia na estreia do Pré-Olímpico de futebol

A Seleção Brasileira conseguiu uma importante vitória na primeira partida pelo torneio Pré-Olímpico de futebol, ao bater a seleção da Bolívia pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo centroavante Endrick, aos 3 minutos do primeiro tempo. Nesta sexta-feira (26), o time comandado por Ramon Menezes volta a campo para enfrentar a Colômbia, no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

Logo depois do apito inicial, a Seleção abriu o placar. Um lançamento preciso de John Kennedy encontrou Endrick, que superou a defesa colombiana em velocidade e finalizou na saída do goleiro Patiño, marcando o primeiro para o Brasil.

Após o gol sofrido, a Bolívia buscou se reorganizar em campo. No entanto, as tentativas mais perigosas dos bolivianos vieram de chutes de longa distância do capitão Villamíl, sem representar desafios significativos para o goleiro Mycael. Apesar do gol precoce, o primeiro tempo transcorreu de maneira morna, com escassas oportunidades de gol. O Brasil optou por ceder a posse de bola à Bolívia, visando aproveitar os contra-ataques, mas não conseguiu dar continuidade às jogadas ofensivas.

No início do segundo tempo, o Brasil acertou a trave do gol defendido por Patiño. Marquinhos, da entrada da grande área, bateu colocado, e a bola beijou o poste esquerdo antes de sair pela linha de fundo. Aos nove minutos, a Canarinho ampliou, porém, o gol foi anulado. Marquinhos cruzou para a grande área, Endrick desviou e, na sobra, Michel completou para o gol, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Com as alterações, a Seleção tornou-se mais dinâmica e ofensiva. Aos 25 minutos, marcou novamente. Gabriel Pec invadiu a grande área e finalizou, o goleiro boliviano defendeu, mas o rebote foi aproveitado por Endrick. Contudo, mais uma vez, o gol foi anulado por impedimento.

Além do futebol, a partida teve um momento inusitado. O técnico da seleção boliviana, o brasileiro Antônio Carlos Zago, foi expulso aos 41 minutos do segundo tempo. Além disso, sua equipe ficou com um jogador a menos nos minutos finais devido à lesão de Daniel Ribera. O Brasil agora é o segundo colocado no grupo A, com três pontos, logo atrás do Equador, que tem maior número de gols marcados e os mesmos três pontos.

Ficha Técnica

Data: 23/01/2024

Local: Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, Venezuela

Árbitro: Derlis Fabian Lopez Lopez

Assistentes: Roberto Cañete e Jose Cuevas

Bolívia: Adorno Patiño; Yomar Rocha (Chura), Eduardo Álvarez (Salazar), Quinteros e Diego Medina; Daniel Lino, Villamíl, Javier Uzeda (Miguel Villarroel), Lucas Chávez (John Velázquez) e Pablo Vaca; José Briceño (Daniel Ribera).

Técnico: Antônio Carlos Zago

Brasil: Mycael; Marlon Gomes, Michel, Arthur Chaves e Kaiki Bruno; Andrey Santos (Khellven) Bruno Gomes (Alexsander); Endrick, Marquinhos (Maurício) e Biro (Gabriel Pec); John Kennedy (Gabriel Pirani)

Técnico: Ramon Menezes