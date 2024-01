Endrick, do Palmeiras, é eleito um dos jogadores mais valiosos do mundo

O jogador sub-19 Endrick, destaque nas fileiras do Palmeiras e futuro talento do Real Madrid, conquistou o título de jogador mais valioso de sua faixa etária, de acordo com a recente análise do Centro de Estudos Esportivos (CIES), uma organização suíça independente de pesquisa e educação.

A seleção levou em consideração o valor de mercado de jovens jogadores ao redor do mundo, e Endrick, cuja transferência para o Real Madrid atingiu a marca de 72 milhões de euros em 2022, agora ostenta um impressionante valor de mercado de 82,7 milhões de euros, consolidando-se como o líder do ranking.

Outro representante brasileiro na lista é Vitor Roque, atualmente no Barcelona, reforçando a presença do país na elite do futebol sub-19. A lista completa apresenta jogadores de diferentes clubes renomados, incluindo Paris Saint-Germain, Barcelona, Ajax, Bayern de Munique, entre outros.

Endrick, cuja transferência para o Real Madrid está programada para se concretizar assim que completar 18 anos, emergiu como a futura estrela do clube Merengue. Sua valorização de mais de 10 milhões de euros demonstra não apenas seu talento em campo, mas também o interesse significativo no potencial do jovem atacante.

A lista dos 10 jogadores sub-19 mais valiosos do futebol, além de Endrick, inclui nomes como Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (Barcelona), Vitor Roque (Barcelona), e outros talentos emergentes. O ranking reflete não apenas a qualidade técnica desses jovens atletas, mas também o impacto financeiro que eles podem ter no cenário esportivo internacional.