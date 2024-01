Alexsander, Marlon e Pec são titulares no último treino antes da estreia da seleção no Pré-Olímpico

O treinador Ramon Menezes realizou três alterações no possível time titular da Seleção Brasileira para a estreia no Torneio Pré-Olímpico, com transmissão pela SporTV. No último treino coletivo realizado na Granja Comary antes da viagem para a Venezuela, Kaiki Bruno, Khellven e Maurício foram substituídos por Alexsander, Marlon Gomes e Gabriel Pec, respectivamente.

Desde o início dos preparativos para o Torneio Pré-Olímpico em 8 de janeiro, o time titular, destacando o jogo-treino contra o Boavista, teve a formação com Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes e Andrey Santos; Maurício, Marquinhos, John Kennedy e Endrick.

Entretanto, Ramon Menezes explorou diferentes formações e escalas durante o período na Granja Comary, mantendo o mistério sobre a escalação final. No treino desta terça-feira (16), ele implementou as três mudanças.

No coletivo, Giovane marcou o gol do primeiro tempo, integrando o time titular na segunda metade do jogo, junto com Maurício e Guilherme Biro. Kaiki Bruno e Khellven ocuparam as laterais, enquanto Luan Patrick assumiu a zaga. John Kennedy não participou dessa etapa, sendo que Endrick assinalou dois gols. Marquinhos saiu mais cedo devido a uma lesão no tornozelo direito.

VEJA MAIS



A previsão é que a delegação, composta por jogadores e comissão técnica, deixe a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em Teresópolis, no Rio de Janeiro, por volta das 14h30 (horário de Brasília). A viagem para São Paulo ocorre ainda nesta terça-feira, com pernoite em Guarulhos. O voo para Caracas, na Bolívia, está programado para o início da manhã de quarta-feira, com a chegada prevista para o meio da tarde.

Antes da partida contra a Bolívia – já que o Brasil folga na primeira rodada –, a seleção realizará mais cinco dias de treinamento em Caracas.

O Brasil no Pré-Olímpico 2024

Desde o anúncio dos convocados para o Torneio Pré-Olímpico por Ramon Menezes, oito jogadores precisaram ser retirados da lista. O goleiro Andrew, os laterais Vinícius Tobias, Luan Cândido e Patryck, os zagueiros Kaiky Fernandes e Robert Renan, e o meio-campista Danilo foram ausências devido à não liberação por parte de seus clubes. Além disso, o lateral Matheus Dias foi retirado devido a uma lesão.

A Seleção Brasileira está inserida no Grupo A do Torneio Pré-Olímpico de 2024, ao lado de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. O Grupo B é composto por Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru.

Os quatro primeiros jogos da seleção brasileira serão realizados em Caracas, no Estádio Brígido Iriarte. A estreia está marcada para o dia 23, contra a Bolívia. Na sequência, a equipe enfrenta a Colômbia no dia 26, o Equador no dia 29 e encerra a fase de grupos contra a Venezuela em 1 de fevereiro.

Na fase inicial, as cinco seleções de cada grupo jogam entre si (uma vez). Os dois melhores de cada chave avançam para o quadrangular final, onde as duas melhores equipes, de forma geral, garantem a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris.

Jogos da seleção pré-olímpica na primeira fase:

23/1 - Bolívia x Brasil - 17h (horário de Brasília)

26/1 - Brasil x Colômbia - 20h

29/1 - Brasil x Equador - 17h

1/2 - Venezuela - Brasil - 20h