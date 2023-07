Olimpíadas 2024: Ramon Menezes é escolhido técnico da Seleção Brasileira no futebol masculino

Ramon Menezes será o técnico da Seleção Brasileira de futebol masculino nas Olimpíadas de Paris em 2024, na busca pela terceira medalha de ouro consecutiva. A confirmação foi feita na última quarta-feira (5), pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, logo após a apresentação de Fernando Diniz como técnico da Seleção principal. Em seguida, Ramon também comentou sobre sua escolha.

"Estou extremamente feliz. Primeiramente, foi muito gratificante presenciar tudo o que ocorreu hoje, com a presença do Diniz. Estou torcendo para que ele realize um ótimo trabalho à frente da seleção brasileira. Ontem [terça-feira, 4], já havia conversado com Ednaldo sobre o projeto dos Jogos Pan-Americanos, que ocorrerão na próxima data FIFA. Temos o compromisso de fazer uma convocação. Além disso, temos o Pré-Olímpico, que todos sabemos ser uma tarefa árdua. Nosso objetivo é garantir a classificação para os Jogos Olímpicos", comemorou Ramon.

VEJA MAIS

Ramon vem treinando a seleção sub-20 do Brasil desde 2022. No início deste ano, conquistou o título do Campeonato Sul-Americano da categoria. No mês passado, a equipe foi eliminada nas quartas de final do Mundial para Israel.

Nas duas datas FIFA de 2023, Ramon também comandou a seleção principal em amistosos. Sob sua liderança, o Brasil perdeu para Marrocos por 2 a 1 e Senegal por 4 a 2, além de vencer Guiné por 4 a 1.