Gramado ruim faz Conmebol mudar local da fase final do Pré-Olímpico

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou que a fase final do Torneio Pré-Olímpico masculino mudará de local. Inicialmente, as partidas seriam realizadas em Cabudare, na Venezuela, no estádio Metropolitano de Lara, entretanto, o gramado do local não foi aprovado.

Com a situação do campo, a Conmebol informou que os jogos foram remarcados para o Estádio Brígido Iriarte, em Caracas.

"É evidente o esforço feito para que o estádio ficasse nas melhores condições com as obras de infraestrutura na fase final de ajustes. No entanto, embora a evolução do gramado seja favorável, ainda necessita um pouco mais de tempo para estar perfeitamente acondicionado para receber jogos dessa envergadura", declarou a Conmebol por meio de um comunicado.

O Brígido Iriarte já é usado na competição e apresenta boas condições. O Brasil disputa a primeira fase no local.

A Seleção Brasileira joga nesta segunda-feira (29) contra o Equador, a partir das 17h, no Estádio Brígido Iriarte. A partida é valida pela quarta rodada do Pré-Olímpico. Os equatorianos são líderes do Grupo A, com sete pontos, enquanto que o Brasil está na vice-liderança, com seis e um jogo a menos.

No Pré-Olímpico, as duas melhores seleções de cada grupo da primeira fase se classificam para o quadrangular, onde, em jogo único, os times se enfrentam até a final. Os finalistas garantem vaga nas Olimpíadas de Paris 2024.