Após jogo no Allianz Parque, Palmeiras diz que não jogará no estádio por conta do gramado

Mesmo com a vitória em cima do Santos por 2 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o Palmeira não saiu feliz do Allianz Parque no último domingo (28). O clube anunciou que não vai mais mandar seus jogos no estádio por conta da situação do gramado sintético.

A equipe técnica dos times e os jogadores reclamaram bastante da qualidade do gramado após o jogo, relatando uma "massa" no solado das chuteiras dos atletas. Em imagens, é possível ver que algumas chuteiras acumularam grande quantidade dessa "massa" que soltou do gramado.

Por conta disso, após o jogo, o Palmeiras emitiu uma nota onde diz que "somente voltará a mandar jogos no estádio quando a Real Arenas (empresa que cuida do Allianz) honrar com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo".

No comunicado, o Palmeiras ressaltou que irá colocar os jogadores em risco por conta do gramado. Também por meio de nota, a empresa responsável pelo estádio disse que não havia recebido o laudo técnico sobre a necessidade de troca do gramado e que fará isso em breve.

No Paulistão, após a vitória em cima do Santos, o Palmeiras segue na liderança do grupo B, com sete pontos. O próximo jogo do Verdão será contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (31), às 19h30