Brasil passa aperto, mas vence a Colômbia pelo Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira passou um aperto para vencer a Colômbia pela terceira rodada do Pré-Olímpico de futebol. Os dois times duelaram na noite desta sexta-feira (26), no estádio Brígido Iriarte, em Caracas. No placar deu Brasil, por 2 a 0, com gols de Endrick e John Kennedy. Na próxima segunda-feira, (29), às 17 horas, a seleção encara o líder do grupo A, o Equador.

Não foi um primeiro tempo fácil para os brasileiros. Longe disso. A Colômbia criou várias oportunidades de gol, e o quarteto formado por Daniel Ruis, Óscar Cortés, Carlos Gómez e Carlos Cortés deu trabalho. Felizmente, a dupla John Kennedy e Endrick funcionou novamente.

O grande triunfo de ambos veio aos 24 minutos, quando Endrick roubou a bola no campo de ataque e John Kennedy chutou forte de longe. O goleiro rebateu e Endrick estava na sobra, para empurrar ao gol e abrir o placar em favor do Brasil.

Até os 40 minutos, no entanto, isentando o lance do gol, a seleção ficou mais na vontade e as poucas oportunidades não deram muito resultado. Aos 40, após uma intensa troca de passes na defesa brasileira, Nelson Palacio soltou um torpedo de fora da área, mas a bola passou por cima do gol. Logo depois, foi a vez de John Kennedy arriscar para o Brasil levando perigo à meta colombiana.

No início do segundo tempo, foi a Colômbia que assustou. Aos 10 minutos, após um bate-rebate intenso na área do Brasil, Cortés chegou bem perto do empate, mas acabou bloqueado pela defesa. Em seguida, o goleiro Mycael fez uma grande defesa, depois da cabeçada de Carlos Cortés.

A pressão colombiana, contudo, parecia só aumentar, forçando o técnico Ramon Menezes a promover duas substituições no time. Saíram Maurício e Endrick para as entradas de Gabriel Pirani e Gabriel Pec, respectivamente, não o suficiente para abafar os ataques do adversário.

Aos 21 minutos, Palacios fez linda jogada e achou Carlos Gómez livre. O camisa 11 chutou colocado, mas Arthur Chaves desviou no último segundo o que seria o gol de empate. A situação defensiva do Brasil só foi superada aos 37, quando Gabriel Pec ganhou a disputa no corpo, avançou com a redonda e rolou para trás, onde John Kennedy apareceu para finalizar de primeira, ampliando a vantagem do Brasil. A vitória manteve o Brasil na segunda posição do grupo A, com seis pontos em dois jogos, atrás do Equador, que é líder, com sete pontos e um jogo a mais.