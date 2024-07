Olimpíadas 2024: confira os resultados do Time Brasil nas competições desta quinta-feira (25/7)

Mesmo antes da cerimônia de abertura, que ocorrerá nesta sexta-feira (26/7), as Olimpíadas de Paris 2024 já iniciou para algumas modalidades. O Time Brasil teve boas estreias nesta quinta-feira (25/7), em três esportes: tiro com arco, handebol feminino e futebol feminino.

A primeira brasileira a estrear nos Jogos Olímpicos foi Ana Luiza Caetano, do tiro com arco, que estreou com um bom desempenho na madrugada desta quinta. Na fase classificatória, Ana Luiza conquistou o 19º lugar entre 64 participantes na disputa do individual feminino.

Ainda no tiro com arco, Marcus D’Almeida também estreou no individual masculino. O líder do ranking mundial do tiro com arco terminou a etapa de ranqueamento na 17ª colocação, com 673 pontos, e manteve a esperança da primeira medalha de ouro brasileira na modalidade.

A equipe brasileira de handebol feminino também fez bonito no primeiro dia competindo nas Olimpíadas e não deu chances para a Espanha, vencendo por 29 a 18 em uma vitória incrível.

No futebol feminino, a Seleção Brasileira não decepcionou e fechou o dia com mais uma vitória, por 1 a 0, contra a Nigéria. A rainha Marta brilhou em campo e, mesmo com um gol anulado, fez um passe brilhante para Gabi Nunes garantir a vitória.

O Time Brasil volta a disputar as Olimpíadas em várias modalidades no sábado (27/7), já que na sexta-feira toda a delegação estará concentrada para a cerimônia de abertura dos Jogos, que ocorrerá a partir das 14h30, no Rio Sena, em Paris.

Resultados do Brasil nas Olimpíadas nesta quinta (25/07):

Tiro com arco - fase classificatória 🏹

4h30 - Classificação individual feminino – Ana Luiza Caetano | 660 pontos / 19° lugar.

9h15 - Classificação individual masculino – Marcus D’Almeida | 673 pontos / 17º lugar

Handebol feminino - primeira fase 🏐

9h - Espanha 18 x 29 Brasil

Futebol feminino - primeira fase ⚽

14h - Nigéria 0 x 1 Brasil