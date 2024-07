Veja os modelos dos uniformes do Brasil nas Olimpíadas de 2024

As Olimpíadas de Paris estão prestes a começar, e a delegação do Brasil já está quase toda na capital francesa, pronta para dar início às atividades. A cerimônia de abertura está marcada para a próxima sexta-feira (26), às 14h.

Como de costume, o Time Brasil apresentou uniformes personalizados para a cerimônia de abertura. Os trajes destacam-se pelos detalhes bordados à mão por mulheres do semiárido do Rio Grande do Norte, incorporando elementos da fauna brasileira, como araras, tucanos e onças, em jaquetas jeans.

A delegação brasileira, terceira maior da história do país, contará com diversos uniformes, incluindo aqueles para a cerimônia de abertura, para o pódio e para as competições. A coleção também inclui designs especiais para viagens e modalidades específicas, algumas com patrocínio exclusivo. Confira abaixo alguns dos modelos do Time Brasil.

Uniformes do Brasil nas Olimpíadas 2024 Judô - Wander Roberto / COB Ginástica - Nobrega / Time Brasil Canoagem - Wander Roberto/COB HANDEBOL - Reprodução/ olympics.com RÚGBY - Reprodução/ olympics.com Tênis de mesa - CBTM/Tibhar Atletismo - CBTM/Tibhar Basquete - Divulgação/FIBA Skate - Divulgação/CBSK Vôlei - Divulgação/CBV Seleção futebol - Divulgação/CBV Seleção futebol - Divulgação/CBV Seleção futebol - Miriam Jeske/COB Dia a dia - Alexandre Loureiro/COB Pódio - Divulgação/COB Pódio - Divulgação/COB