Onde assistir aos Jogos Olímpicos 2024? Veja as opções

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão prestes a começar. O evento tem início no dia 24 de julho e vai até 11 de agosto. A Cerimônia de Abertura será realizada no dia 26 de julho, com início previsto para as 14h30 (horário de Brasília).

Quando começam os Jogos Olímpicos de Paris 2024?

Embora a cerimônia de abertura aconteça em 26 de julho, os Jogos Olímpicos de Paris começam antes, no dia 24 de julho. As competições de futebol masculino e rugby de sete marcam o início oficial do evento.

Onde assistir aos Jogos Olímpicos de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos serão transmitidos ao vivo pela TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV. Para quem busca atualizações contínuas, o site oficial Olympics.com oferece resultados ao vivo, destaques das competições e muito mais. Além disso, redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram são ótimas fontes para informações em tempo real, com muitas páginas dedicadas a compartilhar vídeos e notícias do evento.

Horário e transmissão da cerimônia de abertura

Data: 26 de julho (sexta-feira)

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV