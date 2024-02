Com pênalti perdido por Endrick, Paraguai vence o Brasil e Seleção se complica no Pré-Olímpico

Com direito a pênalti perdido por Endrick, a Seleção Brasileira perdeu mais uma no Torneio Pré-Olímpico de Futebol. Na primeira partida do quadrangular, o Brasil perdeu por 1 a 0 para o Paraguai, na última segunda-feira (5), em Caracas.

A derrota complicou a Seleção no Torneio. O time precisa terminar o quadrangular pelo menos na segunda posição para garantir vaga nas Olimpíadas de Paris 2024.

A Seleção Brasileira não fez uma boa atuação, assim como no jogo contra a Venezuela na última rodada da primeira fase. O time acabou dando muito espaço para os paraguaios e muitas falhas individuais.

Além disso, ainda na etapa inicial, Endreck perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Ángel Gomez, e John Kennedy também perdeu um lance na cara do gol, dando espaço para o time paraguaio ganhar confiança em campo.

O gol do Paraguai saiu no final do primeiro tempo, quando Vieira deu um chute para o alto e Paralta ajeitou de cabeça para o gol, fazendo 1 a 0. No segundo tempo, Ramon Menezes mexeu no time, mas, não foi o suficiente para que o Brasil reagisse no jogo.

Com isso, o placar terminou 1 a 0 para o Paraguai. A derrota complica bastante a situação da Seleção no quadrangular. O time está na última posição, sem pontos. No entanto, ainda há chances do Brasil reverter a situação e conseguir a vaga para Paris 2024.

O próximo jogo do Brasil é contra a Venezuela, na quinta-feira (8), em Caracas. A Seleção precisa vencer para manter viva as chances de chegar a Paris.