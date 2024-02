Já classificada, Seleção Brasileira perde por 3 a 1 para a Venezuela no Pré-Olímpico de futebol

A Seleção Brasileira sub-23 perdeu para a Venezuela por 3 a 1 na última quinta-feira (1), em caracas. O jogo era válido pela última rodada da primeira fase do Torneio Pré-Olímpico de futebol. No entanto, apesar da derrota, o Brasil já está classificado para o quadrangular, que irá definir os times que irão para as Olimpíadas de Paris 2024.

Como a Seleção já estava classificada para a segunda fase, Ramon Menezes decidiu poupar alguns jogadores titulares e entrou em campo com uma equipe mista. Com isso, os venezuelanos foram com força total e marcaram três gols, sendo dois de Telasco Segovia e um contra de Rikelme. O meia brasileiro Alexsander fez o único gol do Brasil na partida.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o Brasil não jogou bem, tendo o pior desempenho da equipe na competição. Os venezuelanos conseguiram dominar a partida e Telesco marcou os dois primeiros gols do jogo.

Já no segundo tempo, a Seleção tentou reagir e Ramon Menezes começou a mexer no time. O técnico locou os titulares Endrick, Marlon Gomes, Khellven, Biro e Alexsander, autor do gol brasileiro.

Apesar da melhora, a reação não foi o suficiente para virar a partida. No final, o jogo terminou 3 a 1 para a Venezuela. Esta foi a primeira derrota da Seleção no torneio.

Rumo a Paris

O Brasil passou para a segunda fase do Pré-Olímpico, o quadrangular, em primeiro lugar, com 9 pontos, a Venezuela avançou em segundo. Na próxima etapa os times se enfrentam e os dois melhores garantem a vaga em Paris.