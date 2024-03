Bia Haddad não segura vantagem e é eliminada na estreia no WTA 500 de San Diego

A tenista brasileira Bia Haddad não conseguiu segurar a vitória e perdeu na estreia do WTA 500 de San Diego. A número 13 no ranking mundial acabou sendo derrotada em uma virada pela britânica Katie Boulter. Esta é a quarta vez que Bia é derrotada consecutivamente, sendo a terceira em estreias de campeonatos.

Bia não vence desde as quartas de final em Abu Dhabi contra Ons Jabeur. Este também é o segundo revés que a brasileira sofre, o último foi em Dubai, quando foi derrotada pela italiana Jasmine Paolini.

O primeiro set contra Boulter, 49ª colocada do ranking, foi bom para Bia, que iniciou forçando o saque e pressionando a adversária, e levou o primeiro tempo. No entanto, o rendimento caiu no set seguinte, quando não conseguiu aproveitar duas boas chances de quebra, deixando o jogo nas mãos da britânica, que chegou a fazer 12 pontos seguidos e empatou.

No terceiro set, a britânica dominou a quadra, e apesar das reações de Bia, Boulter garantiu o melhor desempenho e fechou o set com vitória.

O resultado negativo não afetou Bia Haddad no ranking, e agora ela segue para disputar os WTAs 1000 de Indian Wells e Miami, nos Estados Unidos.