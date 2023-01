Quais os títulos que Roberto Dinamite conquistou pelo Vasco? Confira a lista

Ídolo do Vasco, o ex-atacante Roberto Dinamite, que faleceu neste domingo (08/01), tem muita história no clube. Agora, com sua partida, crescem as buscas não só para saber a causa de sua morte, mas, principalmente, para relembrar ou conhecer sua história, por isso, separamos as estatísticas do jogador ao longo de sua carreira no futebol e a lista (bastante extensa), dos títulos que ele conquistou com o Vasco da Gama (RJ); confira

Quais os títulos que Roberto Dinamite conquistou pelo Vasco da Gama?

Campeonato Brasileiro: 1974

Campeonato Brasileiro de seleções estaduais: 1987

Campeonato Carioca: 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992

Taça Guanabara: 1976, 1977, 1986, 1987, 1990 e 1992

Taça Rio: 1975, 1977, 1980, 1981, 1984 e 1988

Copa Rio: 1984, 1988, 1992

Torneio do Bicentenário dos Estados Unidos: 1976

Copa Rio Branco: 1976

Taça Oswaldo Cruz: 1976

Copa Atlântica: 1976

Torneio Quadrangular do Rio: 1973

Copa da cidade de Sevilla (Espanha): 1979

Torneio Colombino Huelva (Espanha): 1980

Copa Manauense: 1980

Troféu da cidade de Funchal (Portugal): 1981

Copa João Havelange: 1981

Torneio Verão: 1982

Troféu Ramon de Carranza: 1987 e 1988

Copa de Ouro: 1987

Copa do Rei Pelé: 1991

Números de Roberto Dinamite como jogador