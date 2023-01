Velório de Roberto Dinamite: corpo chega a São Januário e guarnição de remo presta homenagem; vídeo

Iniciou na manhã desta segunda-feira (9), no Estádio de São Januário e seguirá até às 19h, o velório do ex-jogador e ídolo do Vasco, Roberto Dinamite. O maior jogador da história do clube cruzmaltino faleceu ontem, aos 68 anos, vítima de câncer. O corpo de Dinamite chegou a São Januário por volta das 10h. Uma estrutura foi montada pelo Vasco, próxima à estátua de Dinamite. Os torcedores podem entrar pelo portão 3 e os sócios do Vasco terão acesso pela entrada social.

Assista ao velório de Roberto Dinamite

O velório irá continuar até terça-feira (10), somente para familiares e amigos de Roberto Dinamite, no período de 9h às 10h. O corpo de Dinamite será colocado em um carro do Corpo de Bombeiros, às 10h30 e será sepultado no Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde será sepultado ao lado de seus pais. O Vasco decretou luto de sete dias e Dinamite terá a guarnição de remo, esporte que deu origem ao clube carioca, postada junto ao corpo do ídolo vascaíno durante todo o velório em São Januário.

Roberto Dinamite foi o atleta que mais vestiu a camisa do Vasco com 1.110 partidas disputadas. Ele é o maior artilheiro da história vascaína com 708 gols marcados, além de ostentar o título de maior artilheiro da história do Brasileirão com 190.

O eterno Camisa 10 do Vasco também é o maior artilheiro de São Januário, estádio que pertence ao clube cruzmaltino, com 184 gols, além de ostentar o posto de grande artilheiro do Campeonato carioca com 279 gols.