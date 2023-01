Remo e Paysandu se manifestam após morte de Roberto Dinamite; veja

Como informado pela equipe de O Liberal, o ex-atacante Roberto Dinamite, um dos maiores ídolos do Vasco da Gama, morreu após lutar contra o câncer no intestino. Pelas redes sociais, Remo e Paysandu se manifestaram e lamentaram o falecimento de Dinamite.

Veja as publicações de ambos os clubes

Roberto Dinamite teve a doença diagnosticada em janeiro de 2022, e ele usou as redes sociais para contar sobre. Na época, Dinamite ter sido diagnosticado com tumores no intestino, e que iniciaria tratamento quimioterápico. Dinamite havia sido submetido a uma cirurgia para desobstrução intestinal em 23 de dezembro de 2021, permanecendo internado até o dia 31 do mesmo mês, quando recebeu alta hospitalar.