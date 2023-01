Técnico do Remo relembra momento com Dinamite e lamenta morte: 'eterno ídolo'

Ex-treinador do Vasco da Gama, Marcelo Cabo, hoje no Clube do Remo, também teve a chance de conviver com Roberto Dinamite, que morreu na manhã deste domingo (08). Nas redes sociais, Cabo postou registro de quando esteve ao lado do ídolo vascaíno em transmissão do canal oficial do Gigante da Colina.

"Esse foi nosso último encontro, em pré-jogo da Vasco TV. Obrigado, amigo, pelos conselhos e carinho. Você será nosso eterno ídolo. Que o Senhor console o coração de sua família e amigos. #luto", postou Cabo.

O comandante do Leão passou pelo clube de São Januário em 2021, nas disputas do Carioca e Série B, onde permaneceu até a reta final da temporada.