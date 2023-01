Roberto Dinamite morreu: Ex-Remo e Paysandu, Marlon relembra ex-jogador: 'Dava tudo pelo Vasco'

Aos 68 anos, Roberto Dinamite não resistiu à luta contra o câncer no intestino e morreu neste domingo (8). Alguns jogadores paraenses tiveram a oportunidade de jogar no Vasco, enquanto Dinamite era presidente. Caso do zagueiro/lateral Marlon, ex-Remo e Paysandu, e atualmente no São Bento-SP.

Em conversa com a equipe de esportes de O Liberal, Marlon contou sobre a relação com o ídolo vascaíno e relembrou alguns momentos de Dinamite, enquanto esteve no Clube da Colina.

"Convivi bem pouco com ele. Mas era uma pessoa super simples, que se preocupavaem tratar todos jogadores igual ele. Sempre que nós tínhamos oportunidade, nós perguntávamos sobre a época em que ele jogava. Ele sempre contava um pouco do que viveu e nós sabíamos que ele dava tudo pelo Vasco", disse Marlon.

Em 2014, Marlon foi contratado pelo Vasco e foi apresentado com a presença de Roberto Dinamite na sala de imprensa. Pelo clube carioca, o paraense disputou 34 partidas e marcou quatro gols. Marlon conquistou o acesso com o Vasco na Série B do Brasileiro.

Marlon lamentou a morte de Roberto Dinamite e estendeu solidariedade aos familiares: "Receber essa notícia é triste demais para quem conheceu o Roberto. Agora é desejar meus sentimentos à família e que eles tenham bastante força nesse momento difícil", concluiu.