Paysandu realiza treino aberto na manhã deste sábado (7); confira as imagens

O elenco bicolor participou na manhã deste sábado de uma atividade com bola no gramado da Curuzu. Os jogadores puderam ter um primeiro contato com a torcida, que compareceu em bom número nas dependências do estádio, sob o comando do técnico Márcio Fernandes.

Durante a atividade, o clube apresentou o novo uniforme de treinos, uma coleção batizada de "Aguerrida", inspirada na participação do Paysandu na Copa Libertadores, em 2003. Durante a atividade, o presidente do clube conversou com a imprensa e falou sobre a expectativa para a temporada.

Confira as imagens do treino: