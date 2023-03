Mangueirão terá mais de 500 câmeras de segurança com reconhecimento facial, garante secretário

Mais moderno, amplo, confortável e também mais seguro. Esse é o novo Mangueirão, que contará com grande um sistema de câmeras de segurança, tanto dentro, quanto fora do estádio. A informação foi dada pelo secretário da Secretaria de Estado Esporte e lazer (SEEL), Cássio Andrade.

Com a ampliação e melhorias em vários setores, o Mangueirão também tenta coibir situações corriqueiras em grandes jogos no local, como furtos, assédio e assaltos. Cássio Andrade informou que o estádio estará equipado com câmeras de reconhecimento facial, em entrevista ao vereador de Ananindeua Bob Fllay.

“Todo entorno do Mangueirão terá câmeras de alta resolução. São cerca 526 câmeras que vão atender à segurança do estádio. Elas também estarão a pontada para o lado de fora do estádio, inclusive com reconhecimento facial”, disse, Cássio Andrade.

O Mangueirão ganhou o formato “arena”, com uma capacidade superior a 50 mil torcedores. O estádio está fechado para reformas desde fevereiro de 2021, após a final da Copa Verde entre Remo x Brasiliense-DF, competição válida pelo ano anterior.