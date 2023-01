Flamengo pode fazer jogo no Mangueirão após o Re-Pa da reabertura, afirma jornalista

O Estádio do Mangueirão está previsto para ser reaberto no dia 19 de março, com o clássico entre Remo e Paysando, pelo Parazão 2023, mas já há panos para depois. De acordo com o jornalista Gabriel Reis, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, afirmou que foi convidado pelo governo do Pará a jogar no estádio:

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A equipe de esportes de O Liberal procurou o governo para verificar a veracidade da informação, mas até o momento não obteve resposta.

VEJA MAIS

Mesmo com a suspensão do Parazão 2023, que deveria ter começado no dia 21 de janeiro, mas uma limitar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu a competição na véspera da rodada de abertura, a data da reinauguração do Mangueirão foi mantida. Enquanto o processo corre na Justiça, a perspectiva atual é de que o campeonato seja retomado em fevereiro - na melhor das hipóteses, no final de semana dos dias 4 e 5.