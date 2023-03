Mangueirão pode reabrir no domingo pela Copa Verde e recebe letreiro em nova fachada; confira

O Estádio Olímpico do Pará, o Maangueirão, pode reabrir já no próximo domingo (26), com um clássico entre Remo x Paysandu, caso os dois clubes passem para a semifinal da Copa Verde. O local passa por alguns ajustes e um deles é um letreiro na fachada.

VEJA MAIS

O Mangueirão recebeu os letreiros “Estádio Olímpico do Pará”, com duas bandeiras do Estado. O maior palco do futebol paraense passa por reforma desde fevereiro de 2021 e ganhou mais conforto, com cadeiras em todas as áreas, restaurantes, lanchonetes, elevador e cobertura em boa parte do estádio.

VEJA MAIS