Helder Barbalho faz visita técnica ao novo Mangueirão, que terá Re-Pa na abertura, no dia 9 de abril

Já na reta final das obras, o Mangueirão recebeu a visita do governador do estado, Helder Barbalho, na manhã deste domingo (19), para fazer uma vistoria técnica nos trabalhos de reconstrução, ampliação e modernização feitos na principal praça esportiva do Pará. O "Colosso do Benguí" será devolvido ao público no próximo dia 9 de abril, no clássico Re-Pa, válido pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paraense.

Helder esteve no local acompanhado do secretário de Obras do Estado, Ruy Cabral, a equipe técnica da secretaria e representantes dos clubes paraense, além da Federação Paraense de Futebol (FPF). Todas as modificações feitas no estádio estão de acordo com as recomendações de segurança ao torcedor e aos padrões da Federação Internacional de Futebol (FIFA), permitindo que o Mangueirão seja palco de eventos nacionais e internacionais, com mais conforto, segurança e acessibilidade. Nos dias 26 e 29 o local receberá eventos testes.

Os presidentes Fábio Bentes e Maurício Ettinger foram ao evento acompanhar a comitiva governamental. O dirigente azulino disse estar muito satisfeito com a qualidade da praça esportiva, hoje à altura das grandes locomotivas do futebol paraense. “Sentimento de muita alegria e felicidade. A realização de um sonho de todo o torcedor paraense, que, agora sim, tem um estádio à altura da sua torcida, mas, infelizmente, ficou obsoleto. Agora, temos um estádio compatível com a nossa torcida, e vamos nos esforçar para colocar o time em divisões superiores para que o torcedor possa ter estádio e jogos do nível que merece”, disse o presidente remista.

Do lado bicolor, Ettinger destaca a atenção dada ao maior palco do esporte estadual. “O Paysandu está muito feliz. Parabenizamos o governo por esta obra e, ao mesmo tempo, agradecemos pelo carinho que está tendo pelo futebol paraense. Acho que isso eleva o nível do nosso futebol e traz um futuro brilhante para os nossos clubes. O governo está de parabéns e vamos usar o estádio o máximo que a gente puder", declarou.

Quem também esteve no local foi o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, que aproveitou para celebrar a nova fase do esporte paraense. “É um sentimento muito bom. Essa obra coloca o estado do Pará no cenário nacional de grandes eventos, não só esportivos, como também de entretenimento. Sem dúvida nenhuma, depois deste período em que estivemos aguardando a reabertura do Mangueirão, vê-lo desta forma é uma satisfação imensa. Quero só parabenizar o Governo do Estado e esperar com ansiedade a reabertura deste equipamento".

O novo Mangueirão terá capacidade para 50 mil pessoas, mais cadeiras, camarotes, banheiros, amplo estacionamento com cerca de 7 mil vagas, acessibilidade, elevadores panorâmicos, além de 14 rampas de acesso, um sistema de segurança com 535 câmeras de monitoramento, sendo 83 delas providas com tecnologia de reconhecimento facial.

Reinauguração com Re-Pa

Nesta semana o Campeonato Paraense fará uma pausa por conta dos compromissos de Remo e Paysandu na Copa Verde. O Remo joga nesta quarta-feira (22), contra o São Raimundo-RR, no Baenão, enquanto o Paysandu joga no dia seguinte, na Curuzu, contra o Princesa do Solimões (AM). Desde que um dos dois avance à semifinal, o campeonato permanece paralisado, até que a Federação Paraense de Futebol retome o certame, que terá o Re-Pa do dia 9 de abril na reinauguração.