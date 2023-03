Paysandu tem bloqueio de quase R$ 1 milhão em patrocínios, diz Maurício Ettinger; vídeo

O Paysandu passa por um momento conturbado fora das quatro linhas. O presidente do Papão, Maurício Ettinger, confirmou em entrevista coletiva, que o clube vem sofrendo muito com os bloqueios de patrocínios de gestões anteriores e que, nesta semana, teve mais de R$ 800 mil bloqueados.

Ettinger disse estar incomodado com o fluxo de caixa do clube, que sofreu baixas importantes em patrocínios, que fazem a engrenagem financeira do Papão girar.

“O que mais preocupa hoje são esses bloqueios, os fluxos de entrada do Paysandu. Da Funtelpa não recebemos por um bloqueio de gestão anterior e hoje 50% das duas cotas [foram bloqueados], então tivemos só hoje um bloqueio de mais de R$ 800 mil. Isso que não deixa a gente dormir, estamos procurando alternativas”, comentou.

O mandatário do Papão informou que a situação do clube é estável, mas, que é necessária uma força-tarefa para que os bloqueios sejam estancados. Ettinger informou, ainda, que o departamento jurídico busca uma solução para negociar e desbloquear parte do valor.

“A situação financeira do Paysandu é estável, o preocupante é o fluxo de caixa. Recebemos o naming rights e a segunda parcela do Banpará, mas temos um bloqueio de 50% de processos das diretorias passadas. Isso preocupa, estamos vendo isso aí. Esses dois processos de São Paulo estamos tentando negociar, mas foi uma surpresa já vir a determinação logo agora”, finalizou.