Paysandu é o terceiro clube da Série C com mais dívidas na União; Remo é o nono

O Paysandu é o terceiro clube da Série C com mais dívidas abertas com a União no ano de 2022. O Papão possui 87 débitos com o Estado, que somados custam mais de R$ 17 milhões. A informação foi obtida por meio da plataforma “Dívida Aberta”, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

De acordo com a plataforma, a consulta pública lista todos os contribuintes com dívida ativa junto à União e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ao todo, 35 clubes das Séries A, B e C apareceram com pendências.

Outro clube paraense que possui dívida aberta na União é o Remo. A equipe é a 9º que mais deve dinheiro ao Estado na Série C. O Leão possui apenas dois débitos, que somam cerca de R$ 460 mil. A dívida é bem menor que a do maior rival, o Paysandu.

No primeiro ano da plataforma, em 2020, o maior devedor do Brasil era o Cruzeiro, com R$ 261,6 milhões. No entanto, o clube mineiro firmou um acordo com a PFGN e conseguiu um desconto considerável – sobre encargos, juros e multas. Em 2022, a posição de clube com mais débitos no país é do Vasco. A dívida da equipe de São Januário chega perto dos R$ 200 milhões.