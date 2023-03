Paysandu x Princesa-AM: FPF consulta CBF e confirma jogos do Papão com público na Copa Verde 2023

A Federação Paraense de Futebol, em nome do Paysandu, consultou a CBF para garantir que o clube alviceleste possa receber público no jogo desta quinta-feira (23), pela Copa Verde, contra o Princesa do Solimões-AM, mesmo estando punido pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda de dois mandos de campo em julgamento realizado no dia 8 de março, referente à briga de torcedores em jogo contra o Figueirense, na Série C do ano passado. A resposta da CBF foi a de que o Papão pode cumprir a pena em competição equivalente, ou seja, na próxima edição do Brasileiro, e não na Copa Verde.

A informação foi publicada no site da FPF na manhã desta quarta-feira (22), por meio de nota assinada pelo próprio presidente Ricardo Gluck Paul. Nela, o dirigente afirma que está embasado no Regulamento Geral de Competições da CBF, uma "carta magna" do futebol brasileiro.

"A diretoria jurídica da Federação Paraense de Futebol realizou consulta na CBF, uma vez que o art. 74 do RGC/CBF dispõe que eventuais perdas de mando de campo impostas pelos órgão judicantes, quando aplicadas após as competições, deverão ser cumpridas na competição subsequente da mesma natureza, ou seja, no próximo Campeonato [Brasileiro] a ser disputado pelo Clube penalizado", explicou o texto.

Desta maneira, o Paysandu poderá cumprir as duas perdas de mando de campo somente em maio, quando inicia a Série C do Brasileiro. O jogo contra o Princesa-AM e, em caso de classificação, uma eventual semifinal da Copa Verde - até mesmo um Re-Pa - poderão ter a presença da torcida bicolor.

A partida entre Paysandu e Princesa do Solimões-AM será nesta quinta-feira, a partir das 20h, na Curuzu. A venda de ingressos começou nesta quarta. O duelo é válido pelas quartas de final da competição. No jogo de ida, em Manacapuru, no Amazonas, o embate terminou empatado em 0 a 0.

Entenda o caso

No último dia 8 de março o Paysandu foi julgado e punido pelo STJD com a perda de dois mandos de campo e multa de R$ 3,5 mil por problemas disciplinares de torcedores bicolores na partida contra o Figueirense, pela terceira rodada do quadrangular final da Série C de 2022. A partida foi disputada no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), no dia 3 de setembro do ano passado.

Na ocasião, houve confronto, dentro do estádio, entre torcedores de Papão e Figueira. A súmula da partida também apontou o arremesso de objetos ao gramado - entre eles cadeiras, baquetas e até bombas - por pessoas que estavam na torcida alviceleste, que esgotou os 1.900 ingressos colocados à venda para o clube visitante. O Figueirense também perdeu dois mandos e foi multado em R$ 3 mil.

Leia a nota da FPF na íntegra:

Na tarde da última quarta-feira, dia 21/03, a Federação Paraense de Futebol tomou conhecimento da pena de perda de dois mandos de campo imposta ao filiado Paysandu Sport Club, pela 3ªComissão Disciplinar do STJD, em virtude dos fatos ocorridos na última rodada da Série C/2022, em partida contra a equipe do Figueirense F.C.

Com a proximidade da partida de volta das quartas de finais da Copa Verde, e possível jogo de semifinal da mesma competição, a diretoria jurídica da Federação Paraense de Futebol realizou consulta na CBF, uma vez que o art. 74 do RGC/CBF dispõe que eventuais perdas de mando de campo importas pelos órgão judicantes, quando aplicadas após as competições, deverão ser cumpridas na competição subsequente da mesma natureza, ou seja, no próximo Campeonato a ser disputado pelo Clube penalizado.

Em resposta na manhã desta quarta-feira, 22/03, a CBF ratificou o entendimento desta Federação e, assim, a partida entre Paysandu S.C. e Princesa do Solimões E.C., válida pela fase quarta de finais da Copa Verde 2023, poderá ter a presença de publico como inicialmente programado.

O filiado Paysandu S.C., cientificado, já iniciou a venda de ingressos.

RICARDO GLUCK PAUL

PRESIDENTE DA FPF