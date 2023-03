Presidente do Paysandu confirma torcida contra o Princesa do Solimões pela Copa Verde; veja valores

A partida entre Paysandu x Princesa do Solimões-AM, marcada para amanhã (23), às 20h, na Curuzu, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde terá a presença de torcedores. A informação foi confirmada pelo Paysandu no Twitter e confirmada pelo presidente Maurício Ettinger.

“O Paysandu Sport Club informa que haverá público na partida diante o Princesa dos Solimões-AM, pela Copa Verde 2023, nesta quinta-feira (23). Mais informações, sobretudo ingresso, em instantes”, publicou o clube.

O presidente do clube bicolor, Maurício Ettinger, confirmou ao O Liberal, que a partida não será apenas para mulheres e crianças e que as vendas de ingressos iniciam hoje.

“Será jogo com público normalmente. Ingressos a R$30 a arquibancada e R$80 a cadeira”, disse.

O Paysandu foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com perda de dois mandos de campo em competições oficias da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por briga de torcedores, no jogo contra o Figueirense-SC, no quadrangular da Série C, no ano passado, no Estádio Orlando Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). O jogo contra o Princesa o Solimões, pela Copa Verde, seria o primeiro da punição.