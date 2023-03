Cabo cita metas do Remo e diz: 'O momento mais feliz é fazer o torcedor feliz'

A vitória e a classificação do Remo para a semifinal da Copa Verde diante de um Baenão abarrotado, mostrou um momento sintonia entre clube, torcedores e funcionários. Mais uma vez a torcida do Leão deu um “show” nas arquibancadas e ao final fez a festa ao lado de quem trabalha no clube. O técnico Marcelo Cabo falou do momento especial em que o elenco vive e citou o esforço em que torcedores passam para estar ao lado do Remo.

Marcelo Cabo mais uma vez vibrou com a torcida mais um resultado positivo à frente do Remo, o 11º em 12 jogos disputados nessa temporada. O gesto de comemorar com os torcedores ao final das partidas, virou tradição ao comando de Marcelo Cabo, lembrou uma das missões do grupo na montagem e formatação do elenco era ter o apoio vindo das arquibancadas.

“Nós celebramos o trabalho com mais uma classificação, nossa 11ª vitória em 12 jogos, não levamos gols, fomos incisivos e os atletas estão de parabéns, que entregaram integralmente para esse jogo. E observar a nossa torcida fazer a festa, isso nos toca, nos comove. É por eles e para eles que temos essa entrega e dedicação. Nós tínhamos uma missão aqui dentro na formatação desse elenco, que era trazer a torcida com a gente, trazer o Fenômeno Azul, mas sabíamos que só poderia ocorrer isso com muita seriedade, planejamento, trabalho e resultados”, disse.

De torcedor para torcedor

O comandante azulino relembrou os tempos em que era torcedor e das dificuldades que passava para ir ao Maracanã, no Rio de Janeiro, na maioria delas sem dinheiro. Cabo dedicou a classificação à torcida, e citou os sacrifícios que pessoas humildes passam para acompanhar o Remo.

“Têm gente que abre mão de muitas coisas para comprar seu ingresso e estar nos jogos. Eu venho da arquibancada, eu sou torcedor. Eu ia para a geral do Maracanã, contava moedas, pulava a linha do trem, só tinha a passagem de volta e ia para o Maracanã e isso era um sacrifício para um menino pobre do subúrbio da Penha [no Rio de Janeiro]. Eu me sinto no lugar do nosso torcedor. Sei que eles deixam de ter um outro planejamento, um outro programa para poder vir aqui, assistir à sua paixão; pagam o ingresso para ter o entretenimento, para ter alegria", diz o comandante do Leão.

"A vida já é tão difícil, que quando a gente consegue proporcionar um momento desse de alegria, vamos para casa de alma lavada. O momento mais feliz é fazer o torcedor feliz, sei o que é um pai de família, trabalhador, que abre mão de comprar uma camisa, um tênis para poder estar aqui para assistir ao Remo”, completou Marcelo Cabo.