Baenão para 20 mil torcedores: Presidente do Remo trata com investidores para ampliação do estádio

O sonho de ter o Baenão liberado para jogos foi concretizado. Após ser reaberto, o sonho de ter iluminação no estádio também foi realizado. Agora, mais uma vez, o Remo sonha em ter um Baenão ampliado e com capacidade para 20 mil pessoas. Esse é o pensamento do presidente Fábio Bentes, que está negociando com uma empresa a ampliação da casa azulina.

O mandatário azulino quer o Baenão novamente recebendo público acima de 20 mil pessoas. Fábio Bentes falou que vive a expectativa do Mangueirão ser reaberto, já que neste ano em três partidas no Baenão, os ingressos esgotaram. Bentes informou que após a quitação do CT, o foco volta a ser o estádio remista que deve ganhar em breve um parceiro de peso para que ele possa ser ampliado.

“Ainda esse ano os torcedores terão novidades, nunca deixei de pensar nisso [ampliação do Baenão], claro que não podemos realizar tudo ao mesmo tempo, o foco era o CT. Com a quitação do CT, iniciamos alguns investimentos como refeitório, vestiários reformados, temos um campo em condições e voltamos as nossas energias para isso [Baenão]. Temos hoje avançadas negociações com um grupo de investidores, para que possa financiar as construções lá, que é o lado da Travessa das Mercês, a construção de cadeiras e camarotes, para que sejam comercializados. Assim que tiver finalizada as tratativas, estaremos informando à Nação Azulina, mas esperamos que ainda esse ano isso vire realidade. O foco é esse, ampliar o Baenão e chegarmos novamente aos 20 mil lugares, como já teve um dia”, disse em entrevista ao programa “Mestres da Bola”.

Fábio Bentes falou das dificuldades em ter o Baenão limitado a em torno de 13 mil lugares e citou a ansiedade de ter de volta o Estádio Olímpico do Pará à disposição dos clubes, já que, na opinião do presidente azulino, o Baneão não comporta a torcida do Remo.

“O Baenão é pequeno e estamos ansiosos para a reabertura do Mangueirão, pois mangueirão, sim, comporta a nossa torcida. O Baneão já não está dando mais”, finalizou.