Muriqui volta ao Remo com gol, classificação, cita críticas ao elenco e diz: 'não tira o nosso brio'

A vitória sobre o São Raimundo-RR e consequentemente a classificação para a semifinal da Copa Verde, deu ao Leão a tranquilidade em uma semana decisiva e marcou o retorno do atacante Miuriqui aos gramados, após contusão. O jogador voltou a vestir com a camisa do clube azulino em grande estilo, sendo decisivo e marcando gols. Muriqui agradeceu ao apoio da torcida, citou falta de ritmo, críticas ao elenco e da força do grupo em reverter situações.

“Feliz após três semanas sem jogar, feliz em me recuperar da lesão primeiramente, quando se tem uma lesão muscular, principalmente na parte posterior, quando voltamos, geralmente é sem ritmo, sem alguns movimentos, mas consegui ficar um tempo considerável em campo. Ainda falta ritmo de jogo e a mobilidade de antes, mas pouco a pouco vamos ganhando”, disse.

O jogador comentou sobre a derrota para o São Raimundo-RR em Boa Vista (RR) e das críticas que o elenco recebeu. Muriqui afirmou da força da equipe, da torcida e que o grupo é honrado.

“Superação pelo que vivemos na semana passado. Estamos com uma sequência boa de vitórias e em um deslize nosso fomos muito criticados, e podemos mostrar, com a força do nosso torcedor, que somos fortes e que não é um deslize que tivemos, que vai tirar o nosso brio, o que temos de melhor”, falou.

Com 36 anos, Muriqui chegou ao Remo como uma das principais contratações para a temporada. O jogador recentemente estava na Série A do Brasileiro pelo Avaí-SC. Com a camisa do Leão Azul, Muriqui realizou seis jogos e marcou quatro gols e é o vice-artilheiro do clube na temporada, atrás apenas de Fabinho, que balançou as redes cinco vezes.