Re-Pa da Copa Verde: veja onde comprar ingressos do Remo para o clássico no Mangueirão

Os ingressos para a torcida do Remo referentes ao clássico Re-Pa deste domingo, às 16h, no Mangueirão, já estão sendo vendidos na internet e em várias lojas físicas espalhadas pela Região Metropolitana de Belém. A partida de ida da semifinal da Copa Verde terá ingressos a R$ 60 a arquibancada e R$ 100 a cadeira.

VEJA MAIS

Os dois clássicos da Copa Verde serão disputados em caráter de "evento-teste" no Mangueirão, já que o estádio ainda está em fase final de reforma. Desta forma, como medida de segurança, serão dispobinilizados somente 25 mil ingressos (12.500 para cada clube), o que configura a metade da carga total de público planejada para o Novo Mangueirão.

Porões de entrada para a torcida do Remo:

Confira os portões de entrada (Divulgação/Remo)

E, destes 12.500 ingressos destinados à torcida azulina, 10 mil são para aquibancadas e 2.500 para cadeiras. A meia-entrada custa R$ 30 e precisa ser reservada pela internet, no site IngressoSA.com.

> Compra de ingressos do Remo pela internet

> Reserva de meia-entrada do Remo para o Re-Pa

Pontos de venda de ingressos do Remo:

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Dias: 24 e 25/03/2023

Horário: 9h as 18h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Dias: 24 e 25/03/2023

Horário: 09h as 19h

LOJA DO REMO - CASTANHAL:

Dias: 24 e 25/03/2023

Horário: 08h às 12h / 14h às 18h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Dias: 24 e 25/03/2023

Horário: 09h as 21h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Dias: 24 e 25/03/2023

Horário: 10h as 22h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Dias: 24 e 25/03/2023

Horário: 10h as 22h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Dias: 24 e 25/03/2023

Horário: 10h as 22h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Dias: 24 e 25/03/2023

Horário: 10h as 22h