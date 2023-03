Re-Pa da Copa Verde: veja onde comprar ingressos do Paysandu para o clássico no Mangueirão

O Paysandu anunciou a venda de ingressos presenciais para o primeiro clássico contra o Remo que será neste domingo (26), pela semifinal da Copa Verde. A partida será às 16h no Mangueirão, em caráter de evento-teste, já que a reforma do estádio ainda não foi totalmente concluída. As entradas para o Lado B, onde ficarão os torcedores bicolores, custam R$ 60 (arquibancada) e R$ 100 (cadeira).

A divulgação do cronograma de venda de ingressos ocorreu durante a tarde desta sexta-feira (24). A comercialização dos ingressos físicos ocorre em todas as Lojas Lobo localizadas na Região Metropolitana de Belém - nos seis shoppings da capital, na sede social (av. Nazaré), no Estádio da Curuzu e em Castanhal.

(Mais informações em instantes)