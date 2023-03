CBF confirma datas, horários e local dos Re-Pa da semifinal Copa Verde 2023; veja a tabela

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas e horários dos jogos da semifinal da Copa Verde 2023 e, assim, Remo e Paysandu já sabem horário e data dos jogos de ida e volta da penúltima fase do torneio. As duas partidas, como já era esperado, serão disputadas no Mangueirão em caráter de evento-teste, ou seja, com público reduzido e ainda fora das condições perfeitas da praça esportiva.

Datas e horários do Re-Pa da Copa Verde

O jogo de ida da semifinal, cujo mando é do Paysandu, será neste domingo, dia 26, a partir das 16h. Já a volta está confirmada para a próxima quarta-feira, dia 29, às 20h - a possibilidade do confronto ser remanejado para o final de semana que vem, dia 2 de abril, foi descartada. Confira como ficou:

Jogo de ida: 26/03 (domingo) | Paysandu x Remo, 16h - Mangueirão

26/03 (domingo) | Paysandu x Remo, 16h - Mangueirão Jogo de volta: 29/03 (quarta-feira) | Remo x Paysandu, 20h - Mangueirão

Venda de ingressos para o Re-Pa no Mangueirão

Até o momento, apenas o Remo anunciou a venda presencial de ingressos para o primeiro jogo, neste domingo. Ela pode ser feita em todas as lojas do clube na Região Metrpopolitana de Belém, além da internet, pelo site IngressoSA - VEJA TODOS DETALHES AQUI

O Paysandu, até o momento, ainda não disponibilizou a venda de ingresso avulso, apenas sócios. O clube bicolor está solicitando que os sócios torcedores façam a retirada das entradas nas centrais Sócio Bicolor da sede social, na Avenida de Nazaré; ou no Estádio da Curuzu, no bairro do Marco.

Quem enfrenta Remo ou Paysandu na final?

Na outra semifinal se enfrentam Cuiabá e Goiás, que eliminaram Vila Nova e Brasiliense, respectivamente. As datas coincidem com os jogos de Remo e Paysandu, porém com horários difrentes. Confira:

Jogo de ida: 26/03 (domingo) | Cuiabá x Goiás, 19h - Arena Pantanal

26/03 (domingo) | Cuiabá x Goiás, 19h - Arena Pantanal Jogo de volta: 29/03 (quarta-feira) | Goiás x Cuiabá, 19h - Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha)