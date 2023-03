Sócios do Paysandu criticam logística de ingressos do Re-Pa e disparam: 'puro suco da incompetência'

O Paysandu mudou a logística para os sócios-torcedores. O clube apagou a publicação feita em suas redes sociais, em que os sócios-torcedores teriam que fazer check-in. Agora os sócios-torcedores do Papão precisam ir até aos pontos do programa Sócio Fiel Bicolor, para retirar os seus ingressos e torcedores criticam logística do clube que chamam de “amadorismo”.

Assista

A diretoria bicolor tinha informado antes que os sócios teriam que fazer check-in, porém, mudou de ideia, e decidiu que os associados precisam ir aos pontos do Programa Sócio Fiel Bicolor, no Estádio da Curuzu e ou na Sede Social, na Avenida Nazaré, para retirar o ingresso, nesta sexta-feira (24), das 14h às 18h ou no sábado, das 9h às 18h. O sócio-torcedoror que perder o prazo e quiser ao jogo, terá que pagar o ingresso.

Os sócios-torcedores do Paysandu reclamaram bastante da logística adotada pelo clube. O Papão é o mandante da partida contra o Remo, pela Copa Verde e a torcida questiona a direção do Papão em ter que retirar ingressos, sem poder utilizar a carteirinha.

Vários torcedores comentaram a publicação feita pelo Paysandu

Inacreditável! A gente paga o sócio para não ter que se preocupar com ingressos e filas, e agora vamos ter que retirar o ingresso para ir ao jogo? O presidente do Paysandu teve um derrame e ninguém percebeu? Que po*** é essa?” – Felipe Vilhena

“Para que serve a merda da carteirinha? Cara***, velho, nós estamos regredindo muito” – Tiego Lobato

“Tá bom, para fazer isso é melhor dizer pra não ir ao jogo” – Ramon Kenny

“Égua. Vocês se superam, na moral” – Matheus Augusto

“Totalmente desorganizado. Ontem era uma informação, agora é outra. O Paysandu não facilita nada” – Marcela Zorante

“Eu pago o sócio para pois não tenho para pegar ingresso e tu mete essa?” – Josy Morais

“Quando você vai parar para pensar, que o sócio-torcedor merece um tratamento especial, não ser desrespeitado como vocês fazem todos os jogos. Onde já se viu o sócio ter que ir buscar o ingresso do jogo, depois de dois anos com esse estádio parado?” Marcus Ferreira

“O que vocês estão fazendo com o Paysandu? Vocês não conseguem fazer o básico. Essa diretoria é o puro suco da incompetência” – Carol Araújo

“Nós que somos mandantes. O sócio ainda tem que buscar o ingresso, não pode somente apresentar a carteirinha. E a venda de ingressos ninguém sabe de nada. Enquanto eles [Remo], que são os visitantes, já está tudo organizado. Desorganização escrota” – Matheus Augusto.

“Assunto importante se escrito já é difícil, com um vídeo só eco, piorou! Não dão uma explicação decente, não falou por que desse retrocesso, o cara paga essa po*** só tem direito a ingresso e se não puder buscar ainda pode ficar de fora do clássico? É fazer o torcedor de palhaço” – Jessica Sampaio

Paysandu

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu para um posicionamento, mas até o momento não obteve retorno.