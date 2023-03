Paysandu tem sete desfalques para o Re-Pa e mais uma dúvida; confira a lista

O Paysandu inicia a disputa de uma vaga na final da Copa Verde neste domingo (26), às 16h, no Estádio do Mangueirão, contra o Remo. Para o clássico, o Papão terá pelo menos sete desfalques. Das ausências, três podem ser de atletas considerados titulares.

Não podem ser inscritos

Assim como no jogo de volta contra o Princesa-AM, o Paysandu não poderá contar com os laterais Edílson e Eric Vieira, além do meia-atacante Vinícius Leite. Os três foram contratados ainda neste mês de março pelo Bicola e não podem ser inscritos para o restante da Copa Verde.

Lesionados

Além dos três mencionados, o goleiro Victor Souza (com uma lesão na coxa esquerda), os zagueiros Naylhor (estiramento no ligamento do joelho) e Bocanegra (coxa esquerda) e o atacante Stefano Pinho (lesão foi no tendão posterior da coxa) estão de fora por contusão.

João Vieira

Com um desconforto muscular, o volante João Vieira não jogou contra a Tuna Luso e o Princesa/AM. O Paysandu não divulgou uma atualização sobre o caso do jogador, considerado titular. Com isso, a situação do atleta continua sendo tratada como dúvida e poderia ser mais um desfalque.

Re-Pa

Com o mando do Paysandu, o primeiro clássico Re-Pa da temporada será disputado neste fim de semana.