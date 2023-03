Re-Pa da Copa Verde: árbitro de Copa do Mundo apita jogo de ida das semis

O primeiro clássico Re-Pa das semifinais da Copa Verde terá arbitragem de Copa do Mundo. O goiano Wilton Pereira Sampaio foi escalado para apitar a partida de domingo (26). O duelo ocorre a partir das 16h, no Estádio do Mangueirão.

Wilton será auxiliado pelos também goianos Bruno Raphael Pires (FIFA) e Cristhian Passos Sorence. Como quarto árbitro estará o paraense Djonaltan Costa de Araujo e como analista de campo a também paraense Jakeline Ribeiro Portilho.