Você lembra? Último jogo entre Remo e Paysandu no Mangueirão decidiu acesso à Série B; vídeo

Sem dúvida nenhuma o maior palco do futebol paraense é o Mangueirão. E quando se fala de Mangueirão, se fala em Re-Pa, o maior clássico do futebol de Amazônia e um dos mais tradicionais do Brasil. Sem o colosso disponível por mais de dois anos, os times se revezaram entre seus estádios, o que não apaga o brilho da rivalidade, mas limita a expressão de toda a sua força. E por mais incrível que pareça, a última partida entre Remo e Paysandu antes da reforma do estádio, foi, como sempre, de fortes emoções, mas de arquibancadas vazias por conta da pandemia da covid-19, que varria o país de norte a sul.

O coronavírus mexeu no calendário esportivo de 2020. A Série C daquele começou em agosto, ao invés de maio, como previa a CBF. Assim, a decisão foi empurrada para janeiro de 2021, quando foram conhecidos os quatro classificados para a Série B daquela temporada. Os dois times figuravam no grupo D, ao lado de Ypiranga e Londrina, e tinham chances de acesso. Assim, foram para o jogo da penúltima rodada da segunda fase em condições iguais.

Tido como "O Re-Pa mais importante dos úlltimos 20 anos", aquele duelo colocava em disputa o sonhado acesso para ambos. A fila de espera azulina, no entanto, era maior, enfileirando 14 anos seguidos na terceira divisão. De um lado, o time comandado por Paulo Bonamigo contava com a experiência de Vinícius e os polêmicos meias Eduardo Ramos e Felipe Gedoz, enquanto o Papão, do técnico João Brigatti, tinha na manga os gols de Nícolas, um ídolo na história recente bicolor.

Em campo, sem a emoção da torcida, os dois times fizeram um jogo aguerrido e cheio de emoções, decidido ainda no primeiro tempo, com o solitário gol de Salatiel. Aos 34 minutos, o Remo teve uma espécie de insistência premiada. Em cobrança de falta de Felipe Gedoz com muita força, o goleiro Paulo Ricardo defendeu, mas espalmou para o meio da área, deixando nos pés de Salatiel, que marcou o gol da vitória e do acesso.

Paulo Bonamigo levou a melhor no duelo contra Brigatti. (Igor Mota/ O Liberal)

Depois do clássico, o Remo ainda jogou as últimas duas partidas da Série C, contra Londrina e Vila Nova, perdendo ambas. Exatos 805 dias depois, a dupla Re-Pa pisa no gramado do Mangueirão, agora pela semifinal da Copa Verde. Os dois jogos servirão de evento-teste para a grande reabertura, programada para o dia 9 de abril, pela oitava rodada do Parazão.