Em clássico de Vinícius e Salatiel, Remo vence o Re-Pa e está próximo do acesso

O Remo levou mais um Re-Pa sobre o Paysandu no Brasileirão Série C. No clássico mais importante dos últimos 20 anos, o Leão bateu o Papão na noite deste domingo (10), no Estádio do Mangueirão, por 1 a 0 e deu mais um passo importante na busca pelo acesso à Segundona. O gol foi marcado por Salatiel, ainda no primeiro tempo.

O time azulino volta a campo no próximo sábado (16), às 17h, contra o Londrina-PR, no Mangueirão. Já o Paysandu vai para o tudo ou nada contra o Ypiranga-RS, no mesmo dia e horário, no Colosso da Lagoa, em Erechim.

ACOMPANHE COMO FOI O CLÁSSICO LANCE A LANCE

Etapa inicial foi azulina

A equipe do técnico Paulo Bonamigo começou a partida no comando das ações. As principais chances vieram em uma cobrança de falta para a área e Rafael Jansen cabeceou para fora. Depois, o lateral Marlon invadiu a área, mas se atrapalhou com Salatiel e não conseguiram finalizar.

Leão abre o placar

Até que aos 34 minutos, o Remo teve a maior insistência premiada. Em cobrança de falta de Felipe Gedoz com muita força, o goleiro Paulo Ricardo defendeu, mas espalmou para o meio da área. A bola sobrou para o artilheiro Salatiel, que botou para o fundo da rede, 1 a 0.

Paysandu tenta pressionar

Em desvantagem, o Paysandu, que estava morno na partida, buscou equilibrar as ações. A principal oportunidade veio em uma disputa na área entre Wesley Matos e Fredson, a bola bateu na trave e foi para fora.

Vinícius salvou o Remo em diversas oportunidades (Igor Mota/ O Liberal)

SEGUNDO TEMPO

Primeiro Salatiel, depois Vinícius

No segundo tempo, o Paysandu veio com a intenção de acuar o Remo. Mas após a estrela de Salatiel brilhar nos primeiros 45 minutos, foi a vez de Vinícius decisivo. O Papão passou a apostar nas jogadas pelas beiradas do campo, com protagonismo do lateral-esquerdo Diego Matos e o artilheiro Nicolas, porém, os bicolores esbarraram no goleiro azulino.

Começo divertido

Com o Paysandu indo para cima, o Remo teve o contra-ataque para si e em jogadas de velocidade. Enquanto Vinícius garantia o 1 a 0, o Leão quase ampliou quando Felipe Gedoz recebeu do lado direito e cruzou rasteiro, mas antes que Tcharlles finalizasse, Uilliam Barros tirou o segundo dos azulinos.

Blitz bicolor

Na reta final, Mateus Anderson, que entrou no lugar de Perema para melhorar os cruzamentos do Paysandu, cruzou e Jefinho cabeceou na pequena área. Vinícius, mais uma vez, fez milagre. Porém, a grande chance veio aos 46, quando em novo cruzamento para dentro da área, Nicolas entrou sozinho à frente de Vinícius, mas não conseguiu acertar o carrinho. Placar final: 1 a 0 Remo.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Remo

Campeonato Brasileiro da Série C

5ª rodada do grupo D do quadrangular

Data: 10 de janeiro de 2021 (domingo)

Local: Estádio do Mangueirão

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA-GO)

Quarto árbitro: Andrey da Silva e Silva (PA)

Gols: Salatiel aos 34/1T

Cartões: Marlon e Carlão (PAY); Marlon (REM)

Paysandu - Paulo Ricardo, Wesley Matos (Carlão), Perema (Mateus Anderson), Micael; Marlon (Uilliam), PH, Wellington Reis, Juninho (Luiz Felipe), Diego Matos; Vitor Feijão (Jefinho) e Nicolas. Treinador: João Brigatti.

Remo - Vinícius; Ricardo Luz, Fredson, Rafael Jansen e Marlon (Dudu Mandai (Gelson)); Lucas Siqueira, Charles e Felipe Gedoz (Dioguinho); Hélio (Carlos Alberto), Tcharlles (Eduardo Ramos) e Salatiel. Técnico: Paulo Bonamigo.