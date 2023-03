Valendo R$ 3,3 milhões em cotas, Remo, Paysandu e Águia aguardam sorteio de jogos da Copa do Brasil

Pela primeira vez na história do futebol paraense, três equipes estão garantidas na terceira fase da Copa do Brasil, uma das mais tradicionais disputas do país, que chega em sua 35ª edição distribuindo premiações milionárias aos participantes. Aliás, o volume de cotas financeiras distribuídas pela CBF chama atenção. Somando todas as fases, o campeão acumulará R$ 91,8 milhões, caso venha desde a primeira fase, como integrante do grupo 1; R$ R$ 91,35 milhões se vier do grupo 2, ou R$ R$ 90,35 milhões se vier do grupo 3.

A Copa do Brasil de 2023 terá uma premiação recorde, com um valor total distribuído na ordem de R$ 420 milhões, sendo R$ 100 milhões apenas na final do torneio, que irá presentear o campeão com R$ 70 milhões e o vice com R$ 30 milhões. Diante de todo esse cenário lucrativo, Clube do Remo, Paysandu e Águia de Marabá correm para faturar o quanto podem. Nesta quarta, eles irão conhecer os adversários da terceira fase, através de um sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os paraenses estão inseridos no pote 2 da disputa, que congrega os times que estão desde a primeira fase, além de Paysandu e Sport-PE. Assim, entram neste grupo Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá-PA.

Já o pote 1 é composto por times que estão na disputa da Copa Libertadores e os melhores posicionados no ranking da CBF, além do Cruzeiro-MG que foi o campeão da Série B estão neste grupo Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba. Todos os jogos serão disputados entre os dias 12 e 26 de abril.

Entre os times paraenses, o Paysandu foi o único a faturar menos, por ter entrado apenas na terceira fase, ao lado de Atlético-MG, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Athletico, Internacional, Corinthians e Fluminense, que virão da Libertadores, além de São Paulo, classificado via Brasileirão, Cruzeiro, campeão da Série B e Sport, vice-campeão da Copa do Nordeste. O Papão da Curuzu entrou nesse bolo por ser o atual campeão da Copa Verde, ou seja, embolsou até aqui apenas a terceira cota, no valor bruto de R$ 2,1 milhões.

Já Clube do Remo e Águia conseguiram engordar o cofre, com um total bruto de R$ 3.75 milhões brutos (R$ 750 mil da primeira fase, R$ 900 mil da segunda e, agora, os R$ 2.1 milhões da terceira). Essa quantia nunca antes arrecadada em competições nacionais, fez os clubes arrumarem suas finanças e investirem em melhorias na infraestrutura. O Leão Azul, por exemplo, usa o prêmio para finalizar o pagamento do seu Centro de Treinamento, enquanto o Azulão vai iniciar a construção de um estádio nas cercanias de Marabá.

Apesar dos benefícios, esta deve ser a fase mais 'inflamada' da CB. Tudo porque os confrontos serão conhecidos através de sorteios, bem como os mandos de campo. Por exemplo, Remo, Paysandu e Águia podem enfrentar times poderosos, como Flamengo, Palmeiras, Corinthians ou Atlético-MG. Essa expectativa, no entanto, é válida pela possibilidade financeira que a presença desses clubes trará aos paraenses. O Águia já decidiu que vai mandar sua partida no Mangueirão, enquanto Remo e Paysandu ainda não bateram o martelo, mas ao que tudo indica levarão seus jogos ao Colosso do Benguí, que tem capacidade para 50 mil pessoas.