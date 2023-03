Após queda do Goiás, jornalista dispara sobre o Águia: 'É o cocô do cavalo do bandido'; vídeo

O jornalista Nilton César, da imprensa goiana, viralizou nas redes sociais após comentários sobre o Águia de Marabá, que eliminou o Goiás na Copa do Brasil, na última semana. Ao criticar o time Esmeraldino, o radialista disparou contra o Azulão: "O Águia é o cocô do cavalo do bandido'.

Os comentários de Nilton sobre o Águia foram alvos de críticas. Até o momento, não houve um pronunciamento ou pedido de desculpas em relação às falas do jornalista.

Com a classificação, o time do interior paraense arrecadou uma cota de R$ 2,1 milhões e aguarda para conhecer o adversário da terceira fase da Copa do Brasil.