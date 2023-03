Re-Pa da Copa Verde: No Mangueirão, Remo e Paysandu fazem jogo de volta das semis

No segundo Re-Pa da temporada, Remo e Paysandu jogam nesta quarta-feira (29), às 20h, no Estádio do Mangueirão, em busca de uma vaga na final da Copa Verde 2023. No primeiro duelo, no fim de semana, o Leão conquistou uma importante vantagem.

Jogo de ida

No clássico que reabriu o Estádio do Mangueirão - em seu primeiro evento-teste -, a partida foi marcada mais pela quantidade de cartões vermelhos. Foram cinco expulsos - três do Papão e um do Leão. Muriqui fez o gol da vitória azulina, ainda na etapa inicial.

Com isso, o Remo entra em campo com a vantagem do empate. Para reverter, o Paysandu necessita vencer por um gol de vantagem - para levar para os pênaltis - ou mais - para assegurar a classificação ainda no tempo normal.

Remo

Em um momento melhor que o rival, o Remo confirmou o favoritismo no primeiro jogo e tenta garantir mais uma final de Copa Verde. A última decisão do Leão foi em 2021 - após eliminar o próprio Paysandu, nas semis -, quando finalmente conseguiu o título do torneio, no duelo contra o Vila Nova.

Quem falou sobre sobre a prévia da partida foi o lateral Leonan. Autor do gol, contra o próprio Papão, que deu o título paraense em 2022, o jogador minimizou a possibilidade de repetir o feito:

"É sempre bom marcar gols, dar assistências. Mas o mais importante é fazer uma boa partida, ajudar a equipe a sair do Mangueirão classificado. Eles estão precisando mais do resultado, mas não podemos sentar em cima do resultado do primeiro jogo", argumentou Leonan.

Paysandu

Atual campeão, o Paysandu já é o maior vencedor da Copa Verde - com três títulos. Agora o Bicola tenta se distanciar do Cuiabá (bicampeão) e abrir mais vantagem em relação ao número de conquistas contra o Remo.

Ainda assim, mais que dados estatísticos, eliminar o Remo pode ser a virada de chave que a equipe busca em um começo temporada de altos e baixos: desfalques, tropeços, vitórias sem convencer. Mas para dar a volta nisto, o zagueiro Bocanegra defende que a equipe precisa fortalecer a parte mental e evitar novas expulsões.

"É muito importante a questão do psicológico do time, manter a cabeça no lugar. O jogo não está decidido ainda. Temos mais 90 minutos para trabalhar", afirmou o zagueiro.

Lance a Lance

Ficha técnica

Remo x Paysandu – Jogo de volta da semifinal da Copa Verde 2023

Local: Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão – Belém (PA)

Data: 29.03.2023

Horário: 20h

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Jakeline Ribeiro Portilho

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo. Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Pablo Roberto; Pedro Vitor, Jean Silva e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo.

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Henríquez Bocanegra, Wanderson e Eltinho; Jiménez, João Pedro (Rithely) e Ricardinho; Vicente, Bruno Alves e Mário Sérgio. Técnico Márcio Fernandes.