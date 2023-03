Lateral do Remo sobre postura no Re-Pa: 'Não podemos sentar em cima do resultado'

Com a vitória sobre o Paysandu no primeiro clássico do ano, o Remo abriu vantagem na luta por uma vaga na final da Copa Verde. Mesmo assim, para o jogo de volta, que será nesta quarta-feira (29), às 20h, no Mangueirão, o lateral-esquerdo Leonan reforçou que o Leão não pode se contentar em segurar o resultado.

"[Espero] um jogo muito disputado. Eles [Paysandu] estão precisando mais do resultado que a gente. Clássico não existe favoritos. Eles precisam, mas não podemos sentar em cima do resultado do primeiro jogo", garantiu Leonan.

Em poucas horas, a torcida do Remo esgotou todos os ingressos para o clássico deste meio de semana. O clima de decisão que o Mangueirão traz consigo também foi algo comentado por Leonan, que falou sobre a primeira experiência no Estádio.

"Re-Pa é sempre uma atmosfera diferente, não tinha vivenciado de ter as duas torcidas. Joguei só no Baenão e na Curuzu, com torcida única. O Mangueirão tem toda uma mística, foi bem bacana e quarta-feira (29) [hoje] não vai ser diferente", concluiu.

Com a vitória de 1 a 0 no clássico de ida, o Remo entra em campo com a vantagem do empate. Caso perca por um gol de vantagem, a partida vai para os pênaltis. Se for derrotado por dois ou mais, o Leão é eliminado.

Acompanhe o Lance a Lance da partida pelo portal OLiberal.com.