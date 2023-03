Copa do Brasil: Remo encara o Corinthians na terceira fase da competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, na tarde desta quarta-feira (29), os adversários da terceira fase da Copa do Brasil 2023. O Remo terá pela frente o Corinthians, em jogos de ida e volta.

A “revanche” da Copa do Brasil está marcada. O Leão Azul terá pela frente na terceira fase da Copa do Brasil o Corinthians, em jogos de ida e volta. Essa será a segunda vez em que os clubes se enfrentam na Copa do Brasil, a primeira foi em 1996, com um empate em 0 a 0 em São Paulo (SP) e outro em Belém, por 1 a 1, com um inacreditável gol contra do jogador Castor, no último minuto, que deu a classificação ao time paulista.