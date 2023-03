Águia de Marabá enfrentará o Fortaleza-CE na terceira fase da Copa do Brasil

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil foram definidos por sorteio na Sede da CBF, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (29), e o próximo adversário do Águia de Marabá vai ser o Fortaleza. Todos os jogos definidos pelo sorteio serão realizados entre os dias 12 e 26 de abril. O jogo de ida vai acontecer na casa do Fortaleza, enquanto a decisão deve acontecer no Estádio do Mangueirão, com mando de campo do Azulão de Marabá.



O Águia de Marabá está pela primeira vez na terceira fase da Copa do Brasil, e passou pelo Botafogo-PB, eliminando o adversário por 2 a 1, e pelo Goiás, que perdeu para o Azulão nos pênaltis (7 a 6), para conseguir o feito inédito.

Enquanto o Fortaleza conquistou o acesso após ser classificado para a Libertadores, no entanto foi eliminado sem chegar até a fase de grupos da competição. Com o paraense Yago Pikachu no elenco, o time deve tentar manter o bons resultados em campeonatos nacionais e não decepcionar a torcida no jogo de ida em casa.