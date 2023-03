Remo tem retrospecto equilibrado em jogos contra o Corinthians, rival na Copa do Brasil

O Remo encara o Corinthians na terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio colocou os dois clubes frente a frente. Com isso, a equipe de O Liberal fez uma pesquisa para saber o histórico de confrontos entre os times. Fato é que o retrospecto é equilibrado.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Em oito partidas até aqui, o Corinthians leva vantagem no geral. No entanto, são apenas três vitórias, contra duas do Remo. Além disso, houve mais três empates. Em jogos oficiais, fica igualado, já que uma das vitórias corintianas foi em um amistoso.

VEJA MAIS

O jogo mais lembrado continua sendo o empate entre as equipe, no Mangueirão, em 1996, pela Copa do Brasil. O Remo eliminava o Corinthians, até que Castor marcou um gol contra, lembrado até hoje. Com isso, o Timão levou a melhor no gol fora de casa.

O Remo vai jogar a primeira em casa e a decisão será de mando do Corinthians. As datas dos jogos ainda não foram definidas pela CBF, porém, as partidas estão marcadas para o período de 12 a 26 de abril.

Confira a lista de jogos entre Remo e Corinthians

22/05/1955: Remo 0x4 Corinthians- Amistoso

27/09/1972: Remo 2x2 Corinthians Brasileirão

02/10/1975: Remo 1x0 Corinthians - Brasileiro-Copa Brasil

29/09/1976: Corinthians 3x0 Remo - Brasileiro-Copa Brasil

19/03/1980: Remo 1x0 Corinthians - Brasileiro-Taça de Ouro

07/06/1986: Remo 0x1 Corinthians - Torneio-PA

05/04/1996: Corinthians 0x0 Remo - Copa do Brasil

09/04/1996: Remo 1x1 Corinthians - Copa do Brasil